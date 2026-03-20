СМИ: В ЕС допустили перенос отказа от российской нефти

Евросоюз рассматривает возможность переноса сроков полного отказа от российской нефти на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, обострение ситуации в регионе ставит под сомнение способность Европы быстро отказаться от российских энергоресурсов. В связи с этим растет вероятность, что запланированный запрет на поставки нефти из России будет отложен.