СМИ: В ЕС допустили перенос отказа от российской нефти
Евросоюз рассматривает возможность переноса сроков полного отказа от российской нефти на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, обострение ситуации в регионе ставит под сомнение способность Европы быстро отказаться от российских энергоресурсов. В связи с этим растет вероятность, что запланированный запрет на поставки нефти из России будет отложен.
Ранее Reuters сообщало, что Еврокомиссия намерена 15 апреля представить законопроект о полном отказе от импорта российских углеводородов. По информации европейских чиновников, инициативу планируют внести после выборов в Венгрии, чтобы минимизировать ее влияние на голосование.
На энергетический рынок также влияет эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном. Она привела к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На этом фоне цены на энергоносители демонстрируют рост, передает «Радиоточка НСН».
