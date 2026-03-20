США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Американские военные атаковали судно, связанное с незаконным оборотом наркотиков, в восточной части Тихого океана. Об этом сообщает Южное военное командование США (SOUTHCOM).

По данным командования, удар был нанесен 19 марта объединенной группировкой «Южное копье» по малозаметному судну, которое, как утверждается, использовалось «террористической организацией» и следовало «по известным маршрутам наркоторговли».

В результате атаки трое предполагаемых участников операции выжили. После удара военные уведомили Береговую охрану США, чтобы она начала поисковую операцию и задержание подозреваемых.

В SOUTHCOM подчеркнули, что судно было задействовано в незаконных поставках наркотиков в регионе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
