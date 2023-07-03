В Киеве исключили уступки России ради продления зерновой сделки

«Это Россия должна четко придерживаться своих обязательств», - сказал глава МИД Украины.

Россия 18 марта согласилась на продление зерновой сделки до 17 июля. Москва неоднократно требовала полного выполнения подписанного с ООН меморандума и учета своих интересов в реализации соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у Москвы не так много надежд на выполнение договоренностей по зерновой сделке,. По его словам, на сегодняшний день ни одно из соглашений не выполняется, отмечает «Радиоточка НСН».

