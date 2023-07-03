Глава РЗС: Зерновая сделка наносит ущерб экономике России
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что зерновую сделку нельзя продлевать, поскольку она не выполняет возложенные на нее задачи, только нанося ущерб экономика. Его слова приводит РИА Новости.
При этом он добавил, что отмена сделки не несет рисков для третьих стран, учитывая, что ряд стран Евросоюза запретили ввозить украинское зерно на свою территорию, и сам запрет не отразился на стоимости на продовольствие.
«Мир как-нибудь заметил это падение? А оно ведь де-факто состоялось. И что тогда обсуждать прекращение зерновой сделки?» - сказал Злочевский.
Он считает, что поэтому понять, как сделка будет дальше влиять на состояние мирового рынка продовольствия, на сегодняшний день невозможно.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что надежд на продление зерновой сделки мало.
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- Глава РЗС: Зерновая сделка наносит ущерб экономике России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru