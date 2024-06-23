В Киеве и Житомире прогремели взрывы

Утром 23 июня в Киеве на фоне сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом говорится в Telegram-канале «Общественное».

При этом, по сообщениям ТСН, взрывы также были слышны в Житомире и недалеко от города.

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Днем 22 июня в Харькове тоже прогремели взрывы. По словам мэра города Игоря Терехова, в населенном пункте также было атаковано производственное предприятие.

Ранее RT сообщил, что в пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВзрывКиев

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