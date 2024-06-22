В Донецке прогремело более 20 взрывов после попыток атаки ВСУ

В результате нескольких попыток ВСУ атаковать Донецк, в городе прогремело более 20 мощных взрывов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По данным оперативных служб ДНР, системам ПВО удалось отбить атаку украинских военных, однако через некоторое время обстрелы возобновились.

СМИ сообщили о взрывах в пяти регионах Украины

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 21 июня ВСУ обстреляли Донецк и Горловку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПВОВСУВзрывыДонецк

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