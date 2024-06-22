В Донецке прогремело более 20 взрывов после попыток атаки ВСУ
22 июня 202411:49
В результате нескольких попыток ВСУ атаковать Донецк, в городе прогремело более 20 мощных взрывов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
По данным оперативных служб ДНР, системам ПВО удалось отбить атаку украинских военных, однако через некоторое время обстрелы возобновились.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 21 июня ВСУ обстреляли Донецк и Горловку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семью британских миллиардеров отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги
- Из-за атаки ВСУ на ЗАЭС нарушилась работа инфраструктуры
- СМИ: Байден закрыл путь для сделки Украины по экспорту СПГ
- Армия Польши обвинила РФ в «тяжелой ночи» из-за «активности» на Украине
- В Донецке прогремело более 20 взрывов после попыток атаки ВСУ
- Бастрыкин: Отказ Берлина от выплат блокадникам является двойными стандартами
- Суд оштрафовал журналиста Караулова по статье об иноагентах
- «Ветераны России» предложили Михаилу Ефремову отправиться на СВО
- Во Львовской области произошел пожар на энергообъекте
- Россия и Индия обсудят договор о порядке взаимного направления войск
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru