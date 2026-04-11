В Киеве хотят ввести трудовую повинность для местных жителей
В Киеве хотят ввести обязательные общественные работы для жителей города. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на представителей Киевской городской военной администрации (КГВА).
Отмечается, что к таким работам, в том числе к разбору завалов, могут привлечь трудоспособных лиц, даже не подлежащих призыву, если у них нет ограничений по возрасту и здоровью. Однако уточняется, что окончательное решение примет военное командование совместно с администрацией.
Юрист Игорь Чудовский в разговоре с изданием объяснил, что правовая база для этого существует. Он подчеркнул, что в условиях военного положения государство может привлекать граждан к таким работам не только на добровольной основе. По его словам, это не противоречит Конституции Украины.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Украине ввели многочасовые графики отключения электричества.
