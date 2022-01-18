В Казахстане сняли режим ЧП на всей территории

В Казахстане сняли режим чрезвычайного положения на всей территории. Об этом сообщает РИА Новости.

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Режим был введен президентом страны Касым-Жомарт Токаев из-за массовых беспорядков, произошедших в начале года. Таким образом, режим продлился с 5 январ по 19 января.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на свои источники сообщила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-лидер республики Нурсултан Назарбаев ведут переговоры по перераспределению активов в стране. По данным газеты, Токаев использовал возникшие беспорядки, чтобы лишить влияния Назарбаева и членов его семьи.

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба МИД России
ТЕГИ:Казахстан
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