В Казахстане сняли режим ЧП на всей территории
В Казахстане сняли режим чрезвычайного положения на всей территории. Об этом сообщает РИА Новости.
Режим был введен президентом страны Касым-Жомарт Токаев из-за массовых беспорядков, произошедших в начале года. Таким образом, режим продлился с 5 январ по 19 января.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на свои источники сообщила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-лидер республики Нурсултан Назарбаев ведут переговоры по перераспределению активов в стране. По данным газеты, Токаев использовал возникшие беспорядки, чтобы лишить влияния Назарбаева и членов его семьи.
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