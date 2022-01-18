После беспорядков в Казахстане завели 695 уголовных дел
Старший помощник генпрокурора Казахстана Азамат Саргазин 18 января на брифинге заявил, что количество уголовных дел по результатам массовых беспорядков в республике возросло до 695.
По его словам, правоохранительными органами задержаны 780 подозреваемых. По 695 из них судом санкционирован арест. Саргазин подчеркнул, что судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных беспорядками.
Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. Как отмечал экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в пресс-центре НСН, протестное движение в Казахстане было хорошо организовано и спланировано.
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