После беспорядков в Казахстане завели 695 уголовных дел

Старший помощник генпрокурора Казахстана Азамат Саргазин 18 января на брифинге заявил, что количество уголовных дел по результатам массовых беспорядков в республике возросло до 695.

«Политическая вендетта»: Казахстанский оппозиционер указал на намерения банкира Аблязова

По его словам, правоохранительными органами задержаны 780 подозреваемых. По 695 из них судом санкционирован арест. Саргазин подчеркнул, что судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных беспорядками.

Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. Как отмечал экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в пресс-центре НСН, протестное движение в Казахстане было хорошо организовано и спланировано.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиУголовное ДелоКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры