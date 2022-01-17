The Guardian: Токаев и Назарбаев делят активы Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-лидер республики Нурсултан Назарбаев ведут переговоры по перераспределению активов в стране. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, Токаев использовал возникшие беспорядки, чтобы лишить влияния Назарбаева и членов его семьи.
Как сообщил один из источников The Guardian, некоторые политические служащие уже заявили о своей лояльности к Токаеву. По информации еще одного источника издания, первый президент Казахстана Назарбаев сейчас находится в Китае. В то же время экс-советник бывшего казахстанского лидера Ермухамет Ертысбаев это опроверг.
Ранее Токаев снял с поста первого зампреда Комитета нацбезопасности племянника Назарбаева. Также казахстанский лидер освободил от должности зятя первого президента республики Тимура Кулибаева.
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