The Guardian: Токаев и Назарбаев делят активы Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-лидер республики Нурсултан Назарбаев ведут переговоры по перераспределению активов в стране. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

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По данным газеты, Токаев использовал возникшие беспорядки, чтобы лишить влияния Назарбаева и членов его семьи.

Как сообщил один из источников The Guardian, некоторые политические служащие уже заявили о своей лояльности к Токаеву. По информации еще одного источника издания, первый президент Казахстана Назарбаев сейчас находится в Китае. В то же время экс-советник бывшего казахстанского лидера Ермухамет Ертысбаев это опроверг.

Ранее Токаев снял с поста первого зампреда Комитета нацбезопасности племянника Назарбаева. Также казахстанский лидер освободил от должности зятя первого президента республики Тимура Кулибаева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Казахстан
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