В Казахстане отказались помогать России в обходе санкций

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — заявил Сулейменов в интервью порталу Euractiv.

Замглавы президентской администрации добавил, что Казахстан «меньше всего хочет, чтобы к нему применялись вторичные санкции Вашингтона и Брюсселя.

