В Казахстане отказались помогать России в обходе санкций

Казахстан не станет для России инструментом для обхода санкций США и Евросоюза. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Тимур Сулейменов.

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«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — заявил Сулейменов в интервью порталу Euractiv.

Замглавы президентской администрации добавил, что Казахстан «меньше всего хочет, чтобы к нему применялись вторичные санкции Вашингтона и Брюсселя.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКазахстан
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