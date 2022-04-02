В Казахстане отказались помогать России в обходе санкций
Казахстан не станет для России инструментом для обхода санкций США и Евросоюза. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Тимур Сулейменов.
«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — заявил Сулейменов в интервью порталу Euractiv.
Замглавы президентской администрации добавил, что Казахстан «меньше всего хочет, чтобы к нему применялись вторичные санкции Вашингтона и Брюсселя.
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