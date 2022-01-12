Бородай: На границе Казахстана с Китаем много нелояльных власти силовиков
Экс-премьер ДНР отметил, что ситуация на казахско-китайской границе является критической, и это понимает президент страны Токаев.
Специфический характер событий в Казахстане подчеркивают частые случаи «перехода» местных силовиков, заявил экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в пресс-центре НСН.
«В основном случаи перехода или, так скажем, занятия нейтральной позиции как раз происходили на юге Казахстана – в том же Черняеве, которые казахи Шымкентом называют, больше всего было такого рода случаев. Это как раз подчеркивает специфический характер того, что происходит в Казахстане. Как только ситуация стала приходить к какой-то относительной нормализации, то первое, на что обратил внимание действующий президент Казахстана – на ситуацию на казахско-китайской границе. Он назвал ее критической, безобразной, это имеет место быть», - отметил Бородай.
Последние события в Казахстане приведут к оттоку капитала из страны, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН ранее.
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