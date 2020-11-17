В Карабах вернулись еще 502 беженца

Общее число вернувшихся в свои дома с территории Республики Армения беженцев с 14 ноября составляет 1,7 тысяч. Беженцы были доставлены 24 автобусами из Еревана в сопровождении российских патрулей и военной полиции.

Как передает агентство, контроль безопасности перехода через границу и линию соприкосновения осуществлял Межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Ранее НСН писала, что Минобороны подтвердило соблюдение режима прекращения огня в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.



