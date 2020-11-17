В Карабах вернулись еще 502 беженца
В Степанакерт вернулись еще 502 беженца, покинувших город на период боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Общее число вернувшихся в свои дома с территории Республики Армения беженцев с 14 ноября составляет 1,7 тысяч. Беженцы были доставлены 24 автобусами из Еревана в сопровождении российских патрулей и военной полиции.
Как передает агентство, контроль безопасности перехода через границу и линию соприкосновения осуществлял Межведомственный центр гуманитарного реагирования.
Ранее НСН писала, что Минобороны подтвердило соблюдение режима прекращения огня в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru