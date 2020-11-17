Минобороны РФ: Перемирие в Карабахе соблюдается

Режим прекращения огня в зоне военных действий в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Министерство обороны.

По информации ведомства, на данный момент боестолкновений в зоне конфликта не зафиксировано.

Кроме того, в Минобороны сообщили о 1207 беженцах, вернувшихся в свои дома в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, обострившегося 27 сентября текущего года. Согласно документу, Ереван и Баку останавливают военные действия, остаются на занятых позициях, а также обязаны обменяться военнопленными. Кроме того, в соответствии с соглашением в Нагорном Карабахе разместились российские миротворческие силы.

