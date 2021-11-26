В Калининграде задержали депутата партии КПРФ

В Калининграде задержали депутата-коммуниста городского совета Елену Гладилину от партии КПРФ. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что депутат была задержана в собственной квартире по обвинению в нарушении установленного порядка организации либо проведении собрания, митинга, шествия или пикетирования.

При этом в мэрии города отметили, что полиция не обращалась в ведомство с соответствующими запросами и не проводила проверок по данному делу.