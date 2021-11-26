В Калининграде задержали депутата партии КПРФ

В Калининграде задержали депутата-коммуниста городского совета Елену Гладилину от партии КПРФ. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что депутат была задержана в собственной квартире по обвинению в нарушении установленного порядка организации либо проведении собрания, митинга, шествия или пикетирования.

При этом в мэрии города отметили, что полиция не обращалась в ведомство с соответствующими запросами и не проводила проверок по данному делу.

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Как сообщили в самой партии, депутат Гладилина предлагала провести в городском совете публичные слушания по поводу введения QR-кодов.

Это уже не первый случай привлечения парламентариев партии КПРФ. Ранее против депутата Валерия Рашкина завели уголовное дело о незаконной охоте и лишили его депутатской неприкосновенности. Сами представители партии жалуются на постоянные притеснения и считают, что с ними пытаются «свести счеты».

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ФОТО: Митинг КПРФ. Фото francheska2017 - LiveJournal
ТЕГИ:ЗадержаниеДепутатКалининградКПРФ
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