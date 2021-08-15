В Кабуле ввели комендантский час

В Кабуле введен комендантский час с 21:00 по местному времени (19:30 мск). Об этом объявил исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал.

Новым органом управления Афганистана стал специальный совет

По его словам, ограничение вводится, чтобы пресечь провокации и обеспечить безопасность жителей столицы, сообщает местное агентство The Khaama Press.

«Для того, чтобы пресечь беспорядки, обеспечить безопасность жителей Кабула и их имущества, начиная с девяти часов вечера вводится ограничение на передвижение во всех частях города», - заявил Мирзаквал.

Ранее сообщалось об отказе полиции Кабула от исполнения своих обязанностей на фоне образовавшегося «вакуума власти».

В воскресенье 15 августа боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) провели операцию по наступлению на Кабул.

Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

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