В Кабуле ввели комендантский час

По его словам, ограничение вводится, чтобы пресечь провокации и обеспечить безопасность жителей столицы, сообщает местное агентство The Khaama Press.

«Для того, чтобы пресечь беспорядки, обеспечить безопасность жителей Кабула и их имущества, начиная с девяти часов вечера вводится ограничение на передвижение во всех частях города», - заявил Мирзаквал.

Ранее сообщалось об отказе полиции Кабула от исполнения своих обязанностей на фоне образовавшегося «вакуума власти».

В воскресенье 15 августа боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) провели операцию по наступлению на Кабул.

Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

