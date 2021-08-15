Полиция Кабула отказалась выходить на службу
В Кабуле полиция отказалась выходить на службу и выполнять свои обязанности. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на собственный источник.
В связи с «вакуумом власти» в столице Афганистана отмечены случаи мародерства.
«В некоторых районах города образовался вакуум власти, и люди занимаются разграблением бассейнов и других объектов», - отметил источник из президентского дворца в Кабуле.
Ранее стало известно, что в воскресенье днем боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Их цель – провести переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Президент Афганистана Ашраф Гани готовится сложить полномочия. в ближайшее время. Он намерен выдвинуть для передачи власти свои условия: определить преемника президента и заключить долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.
Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
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