Новым органом управления Афганистана стал специальный совет

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Талибане»* (*запрещенной в России террористической организации).

Ранее стало известно, что в Афганистане сформировано переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Афганистана Али Ахмадом Джилали. Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и эмигрировал в Таджикистан.

В воскресенье 15 августа боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) провели операцию по наступлению на Кабул.

Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

