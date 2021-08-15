Новым органом управления Афганистана стал специальный совет

Специальный совет будет принимать решения по управлению и контролю в Афганистане. В состав органа вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Талибане»* (*запрещенной в России террористической организации).

Ранее стало известно, что в Афганистане сформировано переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Афганистана Али Ахмадом Джилали. Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и эмигрировал в Таджикистан.

В воскресенье 15 августа боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) провели операцию по наступлению на Кабул.

Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СШАТалибанАфганистан
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