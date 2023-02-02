Песков пояснил, что значат слова Путина об ответе на поставки оружия Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говоря о том, что у России «есть чем ответить», Владимир Путин имел ввиду «глубокий потенциал» страны.

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Он указал, что в ответ на новые поставки вооружений Киеву Россия будет полнее задействовать этот потенциал.

«И по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у неё потенциал для того, чтобы ответить», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Путин на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве заявил, что России есть чем ответить угрозам, и бронетехникой дело не обойдется, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВооружениеВладимир ПутинДмитрий Песков
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