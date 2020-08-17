В кабмине ФРГ подтвердили, что связались с Тихановской
В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом пишет РИА Новости, при этом подчеркивая, что о содержании переговоров не сообщаются.
«Да, такой контакт состоялся», - сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он подчеркнул, что не может сообщить, когда и на каком уровне произошел контакт, пояснив, что «это не имеет отношения к делу».
Между тем, ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
По её словам, ближайшие цели – освобождение политических заключённых, а также подготовка законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов – «реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН объяснил причины решения Тихановской стать лидером альтернативной политики в республике. По его словам, на это повлияла поддержка белорусского общества, массово выступившего накануне в Минске на акции протеста.
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