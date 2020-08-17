В кабмине ФРГ подтвердили, что связались с Тихановской

В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом пишет РИА Новости, при этом подчеркивая, что о содержании переговоров не сообщаются.

«Да, такой контакт состоялся», - сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он подчеркнул, что не может сообщить, когда и на каком уровне произошел контакт, пояснив, что «это не имеет отношения к делу».