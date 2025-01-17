В Израиле выступили против власти ХАМАС в секторе Газа

Израиль не допустит власти радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после завершения боевых действий. Об этом в своих соцсетях заявил глава израильского МИД Гидеон Саар.

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По его словам, в телефонном разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас он указал, что «это будет угрожать безопасности Израиля».

«Это также будет продолжит разрушать жизнь самих палестинцев», - добавил Саар.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве и освобождении заложников является правильным и необходимым шагом, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

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