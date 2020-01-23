В Израиле ответили на обвинения президента Польши

В Фонде форума памяти Холокоста сообщили, что на мероприятии в «Яд Вашеме» выступят только пять мировых лидеров из сорока приглашенных – представители четырех стран-союзниц и Германии. При этом глава Польши получил приглашение выступить в качестве основного оратора на торжественном приёме в резиденции президента Израиля – в присутствии представителей средств массовой информации и всех других мировых лидеров, участвующих в этом мероприятии.

«Мы сожалеем по поводу беспочвенных и несостоятельных нападок на Всемирный форум памяти Холокоста, поскольку они лишь отвлекают внимание от сохранения памяти о Холокосте и от борьбы с антисемитизмом - то есть от тех целей, которые, как мы надеемся, объединяют всех нас» - сказал на обвинения Дуды директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау Пйотр Цивинский.

Международный форум памяти жертв Холокоста организуется совместно мемориалом «Яд Вашем», президентом Израиля и Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста». На него соберутся более 60 делегаций из разных стран, в составе которых 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ. В работе форума примет участие и президент РФ Владимир Путин.

