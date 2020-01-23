В Израиле ответили на обвинения президента Польши
Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» прокомментировал отказ президента Польши Анджея Дуды ехать на Пятый форум памяти Холокоста в Иерусалиме.
Президент Польши Анджей Дуда ранее сообщил, что не поедет на форум, потому что ему не предоставляют там слова. Он возмутился, что в Израиле дадут право выступить президентам других стран, в частности, России и Германии, а Польше – нет. В Варшаве считают, что форум пройдет «в характере политического мероприятия», а Россия попытается использовать его для «навязывания своей версии истории». В результате Польша приняла решение послать на мероприятие своего посла.
В Фонде форума памяти Холокоста сообщили, что на мероприятии в «Яд Вашеме» выступят только пять мировых лидеров из сорока приглашенных – представители четырех стран-союзниц и Германии. При этом глава Польши получил приглашение выступить в качестве основного оратора на торжественном приёме в резиденции президента Израиля – в присутствии представителей средств массовой информации и всех других мировых лидеров, участвующих в этом мероприятии.
«Мы сожалеем по поводу беспочвенных и несостоятельных нападок на Всемирный форум памяти Холокоста, поскольку они лишь отвлекают внимание от сохранения памяти о Холокосте и от борьбы с антисемитизмом - то есть от тех целей, которые, как мы надеемся, объединяют всех нас» - сказал на обвинения Дуды директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау Пйотр Цивинский.
Международный форум памяти жертв Холокоста организуется совместно мемориалом «Яд Вашем», президентом Израиля и Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста». На него соберутся более 60 делегаций из разных стран, в составе которых 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ. В работе форума примет участие и президент РФ Владимир Путин.
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