Пятьдесят мировых лидеров пообещали сохранить память о Холокосте

Пятьдесят глав государств и мировых лидеров, которые приглашены на Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, дали обещание сохранять память о Холокосте и бороться с антисемитизмом. Их заявления были собраны в книгу, которая будет представлена в «Яд Вашеме» 23 января. Сборник получил название «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!».

В числе писем, содержащихся в этой книге, – послания американского лидера Дональда Трампа, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, короля Нидерландов Виллема-Александра, президента Литвы Гитанаса Науседы и других.

А в предисловии, которое было написано председателем правления Яд Вашема Авнером Шалевом и президентом Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеславом Моше Кантором, говорится, что эта книга содержит чёткое и жизненно важное послание о том, что искажению истории Холокоста и антисемитизму нет места в любое время и в любом месте. Кроме того, она иллюстрирует конструктивный потенциал сохранения правдивой памяти и прямого действия.