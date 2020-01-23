Пятьдесят мировых лидеров пообещали сохранить память о Холокосте
Пятьдесят глав государств и мировых лидеров, которые приглашены на Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, дали обещание сохранять память о Холокосте и бороться с антисемитизмом. Их заявления были собраны в книгу, которая будет представлена в «Яд Вашеме» 23 января. Сборник получил название «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!».
В числе писем, содержащихся в этой книге, – послания американского лидера Дональда Трампа, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, короля Нидерландов Виллема-Александра, президента Литвы Гитанаса Науседы и других.
А в предисловии, которое было написано председателем правления Яд Вашема Авнером Шалевом и президентом Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеславом Моше Кантором, говорится, что эта книга содержит чёткое и жизненно важное послание о том, что искажению истории Холокоста и антисемитизму нет места в любое время и в любом месте. Кроме того, она иллюстрирует конструктивный потенциал сохранения правдивой памяти и прямого действия.
Напомним, пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдёт в Иерусалиме. В нём примут участие более 45 глав государств. Форум «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» организован фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с «Яд Вашемом» и под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина.
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