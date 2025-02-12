В Израиле отказ ХАМАС от обмена заложников назвали возвращением к войне
Отказ радикального палестинского движения ХАМАС отказаться от запланированного на 15 февраля обмена заложников означает решение вернуться в войне. Такое заявление сделал глава МИД Израиля Гидеон Саар.
На встрече с послами Евросоюза он указал, что израильские власти «до сих пор ничего не делали в одностороннем порядке».
«Израиль также готов к тому, что ХАМАС попытается его атаковать», - заключил министр.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что если к полудню 15 февраля ХАМАС не освободит израильских заложников, то армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru