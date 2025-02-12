В Израиле отказ ХАМАС от обмена заложников назвали возвращением к войне

Отказ радикального палестинского движения ХАМАС отказаться от запланированного на 15 февраля обмена заложников означает решение вернуться в войне. Такое заявление сделал глава МИД Израиля Гидеон Саар.

ХАМАС отложило запланированное на 15 февраля освобождение заложников

На встрече с послами Евросоюза он указал, что израильские власти «до сих пор ничего не делали в одностороннем порядке».

«Израиль также готов к тому, что ХАМАС попытается его атаковать», - заключил министр.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что если к полудню 15 февраля ХАМАС не освободит израильских заложников, то армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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