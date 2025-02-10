ХАМАС отложило запланированное на 15 февраля освобождение заложников

По его словам, что причиной принятия такого решения стало нарушение соглашения о прекращении огня со стороны Израиля.

Убейда уточнил, что речь идёт о задержке возвращения перемещённых лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы с доставкой гуманитарной помощи.

«Передача заключенных... будет отложена до дальнейшего уведомления, пока оккупационные силы не возьмут на себя обязательства и не компенсируют ущерб», - заключил он.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении пообещал ликвидировать ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

