ХАМАС отложило запланированное на 15 февраля освобождение заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС отложило запланированное на 15 февраля освобождение израильских заложников. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель военного крыла движения Абу Убейда.

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По его словам, что причиной принятия такого решения стало нарушение соглашения о прекращении огня со стороны Израиля.

Убейда уточнил, что речь идёт о задержке возвращения перемещённых лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы с доставкой гуманитарной помощи.

«Передача заключенных... будет отложена до дальнейшего уведомления, пока оккупационные силы не возьмут на себя обязательства и не компенсируют ущерб», - заключил он.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении пообещал ликвидировать ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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