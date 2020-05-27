В Израиле объяснили, почему Россия не заменит им США

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН согласился с мнением этих экспертов. По его словам, «приличные» отношения с Россией у Израиля длятся всего два-три десятилетия, а с США — гораздо дольше.

«Мы также не можем забывать, что все наши войны велись с оружием, которое было поставлено Советским Союзом для нашего уничтожения. Я и сейчас прекрасно помню передовицы центральных советских газет, начиная с 1967 года до конца 80-х, про «израильских агрессоров», которые «уничтожают, топчут, издеваются» над палестинским народом. Всё это не может пройти бесследно.

Через 20-30 лет мы посмотрим, как будут развиваться отношения, потому что сегодня в экономическом и военном плане Россия никак не может сравниться с Соединёнными Штатами Америки. Америка тратит на оборону в десятки раз больше, чем Россия. Мы получаем самолёты из Америки десятки лет, все наши офицеры прошли американские академии. Мы не можем менять всю нашу структуру взаимоотношений. На сегодняшний день Россия не может никоим образом заменить Америку», - заявил он.

По словам Векслера, в Израиле хорошо относятся к России, пока она с уважением относится к Израилю. Однако отношения осложняются внешней политикой Кремля.

«Сегодня у вас нет коммунистической идеологии, которая считала, что сионизм — главный враг человечества. В условиях некоммунистической идеологии Россия может вести многовекторную политику. Но, тем не менее, Россия признаёт и поддерживает террористические организации, дружит с Ираном, который считает основной целью уничтожение нас всех — в частности, и меня, моих четверых детей, моих десятерых внуков… Пускай сначала с Хаменеи (духовный лидер Ирана — прим. НСН) договорится о том, что не надо ежечасно провозглашать, что евреев ждёт зверская смерть. Америка этого не говорит!» - заметил Векслер.

Что касается взаимоотношений с Вашингтоном, то есть ещё один весьма существенный фактор в пользу такой дружбы. Это поддержка со стороны десятков миллионов американских христиан-евангелистов, которые даже готовы отправлять своих детей в израильскую армию, рассказал НСН бывший консул: «Когда у вас будет 50 миллионов евангелистов, которые денно и нощно будут поддерживать Святую землю и народ Израиля, считать его старшим братом... Тогда мы с вами поговорим».