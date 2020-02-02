Арабист спрогнозировала войну между Израилем и Палестиной из-за «сделки века»
Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН рассказал, как могут развиваться отношения между Палестиной и Израилем из-за «сделки века», предложенной Трампом.
В жизнеспособности «сделки века», предложенной президентом США Дональдом Трампом для урегулирования палестино-израильского конфликта, заставляет задуматься негативная реакция Палестины и ряда арабских стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это безусловно заставляет задуматься о его жизнеспособности», — цитирует слова Пескова Вести.ru.
Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН обратила внимание на регулирующую роль России в палестино-израильском конфликте.
«Что может сделать Россия, кроме как наблюдать за ситуацией и призывать стороны к мирному решению конфликта? Этого уже достаточно. Сейчас очень важно, какие действия предпримет Израиль», - отметила арабист.
Марианна Беленькая выразила обеспокоенность разрывом отношений Палестины с Израилем из-за «сделки века», предложенной Трампом. Она не исключила проведение Израилем военной операции. При этом эксперт заявила, что в прекращении всяческих сношений Палестины с США ничего страшного не видит.
«Ничего страшного в разрыве отношений Палестины и США нет. Их практически не было, и это ничего не изменит. А вот после разрыва отношений Палестины и Израиля возникает вопрос, как Палестина вообще будет функционировать, и как они будут решать свои экономические проблемы, особенно с поставками продуктов и электроэнергии, которые доставляются в Палестину по израильской территории. На что надеется Махмуд Аббас (глава Палестинской национальной администрации – прим НСН)? Что он разорвет отношения с Израилем, тот оставит все, как есть, будет пропускать в Палестину продовольствие и энергоресурсы? Израиль в ответ даже может начать военную операцию. Это тоже не исключено. Ситуация опасная»,- предупредила эксперт.
Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп представил «Сделку века» – план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Предполагается, что переговоры о палестинской государственности будут продолжаться четыре года. Руководство Израиля ожидаемо поддерживает план Трампа, руководство Палестины – отвергает.
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