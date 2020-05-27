«России до США далеко!» Эксперт оценил влияние на Израиль Москвы и Вашингтона.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН оценил утверждение о роли России и США в урегулировании израильско-палестинского конфликта.

В Израиле заявили о неспособности России заменить США на Ближнем Востоке, несмотря на попытки повлиять на урегулирование палестино-израильского конфликта. Такое мнение высказали опрошенные изданием The Jerusalem Post эксперты.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров рассказал НСН об огромном влиянии США над Израилем.

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«Конечно, Израиль был и раньше под мощнейшим влиянием США, а после того, как они признали Голанские высоты в составе Израиля, это влияние стало еще больше. Поэтому соревноваться по влиянию на Израиль сложновато, мягко говоря. В плане урегулирования тоже. Тем более, что сейчас израильско-палестинский конфликт ушел на задний план на фоне сирийского конфликта, ливийского конфликта, взаимоотношения ряда стран с Ираном. Так что в Израиле сказали все абсолютно верно, России сложно конкурировать с США в данном вопросе. И США никогда не потеряет интерес в этом регионе, это фантазии», - отрезал эксперт.

Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп представил «Сделку века» – план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Предполагается, что переговоры о палестинской государственности будут продолжаться четыре года. Руководство Израиля ожидаемо поддерживает план Трампа, руководство Палестины – отвергает.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:СШАИзраиль
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