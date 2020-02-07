В Израиле обвинили российское Минобороны во лжи

«Министерство обороны России – не самый правдивый источник. Современный военный самолет, F-35 или F-16, не может прикрываться гражданским самолетом, который идет на посадку. Такой самолет имеет скорость 300-350 км/ч. У военного самолета скорость в пять-десять раз больше, он не может прикрываться гражданским самолетом. Это абсурд. Доказательств никаких нет. Доказательства нашей атаки – это сбитый самолет и плененный летчик», - подчеркнул он.

По мнению эксперта, Минобороны России пытается подставить Израиль.

«Может, ваше Минобороны считает, что между Россией и Израилем слишком теплые отношения. Может быть, это связано с происходящими в России изменениями, новой Конституцией? Может, у военных есть какие-то противоречия с Владимиром Путиным? Может, они ищут на него какой-то компромат? Путин только на прошлой неделе был у нас и даже пустил слезу по поводу того, что он здесь увидел. Это все политические игры. А подставлять Израиль не надо. Мы защищаем своих граждан, свою страну от врагов, которые нас хотят уничтожить, - Иран, «Хезболла», - заключил Векслер.

Отметим, что по данным израильского издания Haaretz, целью ВВС Израиля были позиции сирийской армии и поддерживаемых Ираном повстанцев. Официальный Дамаск заявил, что при обстреле ранены восемь солдат, сирийская оппозиция насчитала 23 погибших.

