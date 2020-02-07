Почему Израиль поставил под угрозу пассажирский самолет в Сирии

Как сообщает израильское издание Haaretz, целью ВВС Израиля были позиции сирийской армии и поддерживаемых Ираном повстанцев. Официальный Дамаск заявил, что при обстреле ранены восемь солдат, сирийская оппозиция насчитала 23 погибших.

Едва не попавший под сирийские противоракеты пассажирский Airbus увели на посадку на российскую военную авиабазу «Хмеймим». Представитель Минобороны РФ между тем отметил, что израильские радиолокационные средства прекрасно видят воздушную обстановку в районе Дамаска.

Этот авиаудар Израиля по Сирии – далеко не первый. Так, в январе 2019 года Израиль нанёс мощный удар с земли и с воздуха по Дамаску. Тогда целью стали тоже позиции иранских военных. Борясь с присутствием Ирана в регионе, израильтяне в марте того же года атаковали склады в сирийской провинции Алеппо.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер тогда заявил в эфире НСН, что удары Израиля по Сирии при необходимости продолжатся.

«Мы неоднократно заявляли и заявляем, что мы не допустим усиления Ирана на территории Сирии. Когда нам известно о приземлении иранских самолетов и складировании оружия на всякого рода базах, мы будем продолжать это уничтожать, и вряд ли кто-то нам может в этом помешать. Это было и это будет», - сказал он.

Отвечать Израилю силой Сирия не будет, потому что эскалации конфликта в регионе не допустит Россия, предположила в беседе с НСН арабист Марианна Беленькая.

