У Ирана не было выбора, кроме как согласиться на условия США и Израиля, а все цели Тель-Авива в конфликте были достигнуты, рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран одновременно обратились к нему с просьбой о перемирии. По его словам, переговоры проходили при посредничестве Катара, который иранцы, как выяснилось, заранее предупреждали о вчерашнем ударе по американской военной базе. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Тель-Авив достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах. Американский президент добавил, что в регионе наступает «вечный мир и процветание». Эксперт подчеркнул, что на данный момент можно говорить о победе США и Израиля в конфликте.