Экс-посол Израиля счел победой мирное соглашение с Ираном
Израиль отодвинул иранскую ядерную программу далеко назад и уничтожил все объекты, которые представляли опасность, заявил НСН Цви Маген.
У Ирана не было выбора, кроме как согласиться на условия США и Израиля, а все цели Тель-Авива в конфликте были достигнуты, рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран одновременно обратились к нему с просьбой о перемирии. По его словам, переговоры проходили при посредничестве Катара, который иранцы, как выяснилось, заранее предупреждали о вчерашнем ударе по американской военной базе. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Тель-Авив достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах. Американский президент добавил, что в регионе наступает «вечный мир и процветание». Эксперт подчеркнул, что на данный момент можно говорить о победе США и Израиля в конфликте.
«В данный момент считается, что цели войны достигнуты. Ядерная программа Ирана отодвинута далеко назад — этого достаточно для интересов Израиля. Иранских вооруженных сил фактически не существует, все интересующие Израиль объекты были уничтожены. У Тель-Авива не было целей убрать действующее руководство. Ирана больше нет как структуры, готовой воевать против Израиля, поэтому сейчас Израиль готов на перемирие. Иран был доведен за красную черту существования, у него не было выбора, поэтому он и согласился на мир. США оказались в очень выгодном положении: за минимальное участие Трамп получил не только лавры победителя, но и миротворца. Он считает себя удовлетворенным и готов участвовать в перестройке региона», — заключил он.
А вот экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает результат войны для Израиля «горьким» и прогнозирует новую войну через 2-3 года «в гораздо худших условиях»: безоговорочной капитуляции Ирана на данный момент нет, гарантий, что Тегеран перестанет обогащать уран и финансировать террористов – тоже нет.
Ранее Цви Маген в эфире НСН назвал камень преткновения в новом перемирии в Секторе Газа.
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