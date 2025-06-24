Удары США по Ирану, нанесенные в ночь на 22 июня, разрушили инфраструктуру, необходимую для создания ядерного оружия, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Тегеран был близок к созданию ядерного оружия. Однако Кузнецов отметил, что Иран сможет быстро возобновить разработки.

«Пока Израиль будет существовать, Иран не откажется от своей ядерной программы. Естественно, они все восстановят. МАГАТЭ постоянно там находятся, специалисты знают, сколько ядерных материалов есть в Иране. Это 400 килограммов обогащенного урана, количество не пострадало. Восстановить железо – не проблема, это только дело времени и финансирования. Время у них будет, финансирование найдут. Иран не является лидером в вопросах обогащения. Все ядерные технологии Ирану поставляли страны НАТО – Франция, Бельгия. Пройдет время, и они все восстановят. Тем более реактор IR-40 не пострадал, сейчас находится на реконструкции. Они закончат работу по реконструкции и продолжат работы, связанные с накоплением плутония», - пояснил он.