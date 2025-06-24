Сможет ли Иран возобновить разработку ядерного оружия
В Иране осталось достаточное количество обогащенного урана и инфраструктуры для реализации ядерной программы, рассказал НСН доктор технических наук Владимир Кузнецов.
Иран сможет найти дополнительное финансирование, чтобы продолжить разработку ядерного оружия, поскольку этот вопрос очень важен для страны. Об этом в беседе с НСН заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору по ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Удары США по Ирану, нанесенные в ночь на 22 июня, разрушили инфраструктуру, необходимую для создания ядерного оружия, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Тегеран был близок к созданию ядерного оружия. Однако Кузнецов отметил, что Иран сможет быстро возобновить разработки.
«Пока Израиль будет существовать, Иран не откажется от своей ядерной программы. Естественно, они все восстановят. МАГАТЭ постоянно там находятся, специалисты знают, сколько ядерных материалов есть в Иране. Это 400 килограммов обогащенного урана, количество не пострадало. Восстановить железо – не проблема, это только дело времени и финансирования. Время у них будет, финансирование найдут. Иран не является лидером в вопросах обогащения. Все ядерные технологии Ирану поставляли страны НАТО – Франция, Бельгия. Пройдет время, и они все восстановят. Тем более реактор IR-40 не пострадал, сейчас находится на реконструкции. Они закончат работу по реконструкции и продолжат работы, связанные с накоплением плутония», - пояснил он.
В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявили об убийстве девяти ключевых ученых, которые занимались развитием ядерной программы Исламской республики. При этом собеседник НСН допустил, что Иран сможет оперативно найти замену специалистам.
«У них работает АЭС "Бушер". Это основная кузница кадров. На каждой станции атомной работает порядка четырех с половиной тысячи человек. Неужели не найдут замену людям, которые погибли? Думаю, этот вопрос решат. Они сами не обучают персонал, это делают россияне, которые работают на станции. Некоторые люди учатся у нас, некоторые "за бугром". Нужно будет время, чтобы восполнить этот пробел. Кроме того, люди, которые погибли, главным образом занимались вопросами обогащения. Эти вопросы не являются секретными, замену найдут», - сказал Кузнецов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия. По его словам, договоренность была бы невозможной без американского удара США по иранским ядерным объектам, напоминает «Радиоточка НСН».
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