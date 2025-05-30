Перспективы радикального палестинского движения ХАМАС в новом проекте соглашения с Израилем остаются очень туманны, так как для ХАМАС принципиален вопрос о том, чтобы им позволили остаться в секторе Газа, а Израиль не допустит этого, так как это будет означать виток новой войны спустя время. Об этом в беседе с НСН рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya. В Белом доме также подтвердили согласие Израиля. Уточняется, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уведомлен, что стороны конфликта одобрили предложенный им ранее проект соглашения. Однако некоторые источники пишут, что ХАМАС «все еще изучает» документ. Маген рассказал, почему ХАМАС может не принять документ Уиткоффа.