В Израиле назвали камень преткновения в новом перемирии в Газе
Если ХАМАС согласятся на проект сделки с Израилем от США, то в Израиле оценят это, как позитивный шаг, однако Беньямин Нетаньяху не позволит ХАМАС остаться в Газе, это главная загвоздка, заявил НСН Цви Маген.
Перспективы радикального палестинского движения ХАМАС в новом проекте соглашения с Израилем остаются очень туманны, так как для ХАМАС принципиален вопрос о том, чтобы им позволили остаться в секторе Газа, а Израиль не допустит этого, так как это будет означать виток новой войны спустя время. Об этом в беседе с НСН рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya. В Белом доме также подтвердили согласие Израиля. Уточняется, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уведомлен, что стороны конфликта одобрили предложенный им ранее проект соглашения. Однако некоторые источники пишут, что ХАМАС «все еще изучает» документ. Маген рассказал, почему ХАМАС может не принять документ Уиткоффа.
«Эти заявления пока не подтверждены ХАМАС. Главный вопрос - что будет с ХАМАС после завершения войны. Они хотят остаться в живых и в политическом, и в военном отношении. Израиль готов сделать все возможное, чтобы их не существовало после этой войны. Поэтому все эти сделки, разговоры направлены на то, чтобы, как требует ХАМАС, получить какие-то гарантии, что их не выгонят из Газы. Американцы в этом отношении тоже поддерживают позицию, что ХАМАС надо разоружить и не пускать в политику. Просто так забрать заложников и оставить их в Газе для Израиля значит проиграть войну. Я не знаю, прописано ли в новом соглашении будущее ХАМАС, поэтому они, вероятнее всего, будут настаивать, чтобы в течение переговорного процесса военные действия не продолжались и не было заявлений о демилитаризации Газы», - рассказал он.
По словам Магена, ХАМАС всегда использовал для политического шантажа метод заложников.
«Если ХАМАС согласится на нынешнее предложение с размытыми границами их будущего, в глазах Израиля это будет означать, что они готовы идти на какой-то позитивный контакт. Израиль теперь пытается силовым методом выдавить из ХАМАС, скажем, признание поражения и освобождение заложников. Вся политика ХАМАС всегда была основана на заложниках. У них никогда не было никаких других карт. Израиль не намерен оставлять заложников у ХАМАС и их самих в Газе, так как это будет означать новую войну через пару лет», - отметил он.
По данным Аl Arabiya и Al Jazeera, потенциальное соглашение включает 60 дней перемирия, освобождение ХАМАС десяти живых израильских заложников и передачу тел еще 18 человек на первый и седьмой день прекращения огня в обмен на палестинских заключенных (по пять живых пленных и по девять тел в каждый из дней), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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