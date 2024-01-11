В избирательной кампании в России участвуют 11 человек

В президентской избирательной кампании в России на данный момент участвуют 11 человек, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

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Она уточнила, что участники находятся «на разных пока стадиях». По словам Памфиловой, восемь кандидатов выдвинуты политическими партиями, трое — самовыдвиженцы.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Три дня они будут длиться впервые. Примерно в 30 субъектах предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила на днях коммуниста Николая Харитонова в качестве кандидата на выборах президента.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаЦИК

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