В избирательной кампании в России участвуют 11 человек
В президентской избирательной кампании в России на данный момент участвуют 11 человек, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
Она уточнила, что участники находятся «на разных пока стадиях». По словам Памфиловой, восемь кандидатов выдвинуты политическими партиями, трое — самовыдвиженцы.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Три дня они будут длиться впервые. Примерно в 30 субъектах предусмотрено дистанционное электронное голосование.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила на днях коммуниста Николая Харитонова в качестве кандидата на выборах президента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru