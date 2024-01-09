ЦИК утвердил Харитонова в качестве кандидата в президенты России

23 декабря съезд КПРФ выдвинул депутата Госдумы Харитонова на президентские выборы, которые состоятся в марте, кандидатом от партии. После этого 75-летний политик подал в Центризбирком документы для участия в выборах.

Николай Харитонов является депутатом нижней палаты парламента с 1993 года. В 2004 году он уже принимал участие в президентских выборах, набрав тогда 13,7% голосов.

Ранее ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии КПРФ, а также представителей по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ от партии Николая Харитонова.

