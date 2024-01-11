ЦИК предложил уточнить статус кандидата в президенты России

Центризбирком (ЦИК) призвал законодателей уточнить статус кандидата в президенты России. Об этом заявила глава федерального органа Элла Памфилова в ходе заседания.

Песков: Отрадно, что много детей и молодежи поддерживают выдвижение Путина

Необходимость подобной меры заключается в том, чтобы понятие кандидата не использовали преждевременно, пояснила она.

Выборы президента страны пройдут в период с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, намерение участвовать в голосовании изъявили 33 кандидата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииЭлла ПамфиловаЦИК

Горячие новости

Все новости

партнеры