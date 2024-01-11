ЦИК предложил уточнить статус кандидата в президенты России
11 января 202411:17
Центризбирком (ЦИК) призвал законодателей уточнить статус кандидата в президенты России. Об этом заявила глава федерального органа Элла Памфилова в ходе заседания.
Необходимость подобной меры заключается в том, чтобы понятие кандидата не использовали преждевременно, пояснила она.
Выборы президента страны пройдут в период с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, намерение участвовать в голосовании изъявили 33 кандидата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru