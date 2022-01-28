В Италии встали на сторону России в «противостоянии» с НАТО

Вступление Украины в НАТО станет провокацией для России, которой обещали не расширять альянс на восток. Об этом заявил итальянский парламентарий, сенатор от «Движения 5 звезд» Джанлука Феррара.

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«Я надеюсь, что здравый смысл возобладает», - приводит слова Феррара РИА Новости.

По его словам, вступление Украины в альянс приведет к значительному ухудшению ситуации с безопасностью.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США толкают Украину к войне с РФ, чтобы чужими руками спровоцировать внутренний кризис и «крушение» России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияНАТОИталия
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