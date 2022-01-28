В Италии встали на сторону России в «противостоянии» с НАТО
Вступление Украины в НАТО станет провокацией для России, которой обещали не расширять альянс на восток. Об этом заявил итальянский парламентарий, сенатор от «Движения 5 звезд» Джанлука Феррара.
«Я надеюсь, что здравый смысл возобладает», - приводит слова Феррара РИА Новости.
По его словам, вступление Украины в альянс приведет к значительному ухудшению ситуации с безопасностью.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США толкают Украину к войне с РФ, чтобы чужими руками спровоцировать внутренний кризис и «крушение» России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- Депутат назвал способ предотвратить нападения собак на людей
- Жительнице Калуги грозит год лишения свободы из-за полуобнаженного фото на фоне храма
- Володин обвинил США в попытке столкнуть Россию и Украину
- Городской суд Санкт-Петербурга отказался признать введение QR-кодов незаконным
- Столтенберг: НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине
- Три человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области
- Мишустин отдал распоряжение следить за ценами на продукты
- Стилиста Зверева оштрафовали на 20 тысяч рублей
- Путин обсудил с Макроном предложения России по гарантиям безопасности
- В Питтсбурге незадолго до визита Байдена мост рухнул на газопровод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru