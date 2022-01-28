Столтенберг: НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине

Он призвал чётко различать готовность НАТО защищать свою территорию и поставки вооружений Киеву, по которым в альянсе имеются разногласия.

При этом Столтенберг предупредил, что контингент НАТО у российских границ может увеличиться в случае, если Россия применит силу против Украины.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что существование НАТО парадоксально, так как у альянса нет противника — страны или сообщества, идеологически не приемлющего западный мир.

