Столтенберг: НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен размещать свои военные силы на Украине, сообщает ТАСС.

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Он призвал чётко различать готовность НАТО защищать свою территорию и поставки вооружений Киеву, по которым в альянсе имеются разногласия.

При этом Столтенберг предупредил, что контингент НАТО у российских границ может увеличиться в случае, если Россия применит силу против Украины.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что существование НАТО парадоксально, так как у альянса нет противника — страны или сообщества, идеологически не приемлющего западный мир.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаВооружениеНАТОЙенс Столтенберг
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