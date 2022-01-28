Столтенберг: НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен размещать свои военные силы на Украине, сообщает ТАСС.
Он призвал чётко различать готовность НАТО защищать свою территорию и поставки вооружений Киеву, по которым в альянсе имеются разногласия.
При этом Столтенберг предупредил, что контингент НАТО у российских границ может увеличиться в случае, если Россия применит силу против Украины.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что существование НАТО парадоксально, так как у альянса нет противника — страны или сообщества, идеологически не приемлющего западный мир.
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