В Италии назвали украинский кризис «войной НАТО против России»

Журналист раскритиковал санкции в отношении РФ, заявив, что их жертвами станут страны Запада.

«То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России. <…> Как бы то ни было, это война НАТО против России», — подчеркнул Д'Орси.

Эксперт отметил, что не считает Североатлантический альянс оборонительным союзом. По словам Д'Орси, НАТО — военный блок, который всегда вел себя как «агрессивная военная организация». В частности, альянс нарушал международное право во время конфликтов в Ираке, Ливии, Сирии, Югославии.

