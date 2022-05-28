В Италии назвали украинский кризис «войной НАТО против России»
Конфликт на Украине — это «война» НАТО против России, считает журналист и историк Анджело Д'Орси. Об этом эксперт заявил в эфире итальянского канала La7.
Журналист раскритиковал санкции в отношении РФ, заявив, что их жертвами станут страны Запада.
«То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России. <…> Как бы то ни было, это война НАТО против России», — подчеркнул Д'Орси.
Эксперт отметил, что не считает Североатлантический альянс оборонительным союзом. По словам Д'Орси, НАТО — военный блок, который всегда вел себя как «агрессивная военная организация». В частности, альянс нарушал международное право во время конфликтов в Ираке, Ливии, Сирии, Югославии.
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