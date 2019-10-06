В Испании заявили о смене политических ролей России и США

Экс-глава испанского МИД обратила внимание на то, что до крымской кампании характер отношений в мире был противоположным.

На примере атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии Паласио показала, как США теряет влияние, а Россия – приобретает его. По мнению политика, американский лидер Дональд Трамп «писал воинственные твиты», а Россия совершила шаги, которые укрепили ее в статусе потенциального гаранта стабильности в регионе.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН также заявил о том, что Россия в мире набирает солидный геополитический вес.



