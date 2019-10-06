В Испании заявили о смене политических ролей России и США

6 октября 201911:19

По мнению экс-главы МИД Испании Аны Паласио, произошла смена ролей России и США на международной арене, сообщают РИА Новости.

Паласио назвала влияние США деструктивным на развитие международных отношений. Она считает, что Москва взяла на себя роль «серого кардинала», отмечает Газета.ru.

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Экс-глава испанского МИД обратила внимание на то, что до крымской кампании характер отношений в мире был противоположным.

На примере атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии Паласио показала, как США теряет влияние, а Россия – приобретает его. По мнению политика, американский лидер Дональд Трамп «писал воинственные твиты», а Россия совершила шаги, которые укрепили ее в статусе потенциального гаранта стабильности в регионе.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН также заявил о том, что Россия в мире набирает солидный геополитический вес.


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