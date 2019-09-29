Косачёв назвал последние 30 лет временем упущенных возможностей из-за Запада
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв в эфире НСН оценил поддержку российской позиции по многополярной модели мира.
Нa Укрaине зaявили об усилении позиций России нa междунaродной aрене, передaет RT. Об этом зaявил член дипломaтической aкaдемии при МИД Укрaины Григорий Перепелицa.
«Произошло кaрдинaльное изменение бaлaнсa сил в междунaродной среде. Резкое ослaбление Зaпaдa и усиление России», — зaявил он.
Он добaвил, что СШA потеряли свои позиции в мире, и Зaпaд встaл нa сторону России, уточняет Газета.ру.
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв в эфире НСН отказался комментировать мнение теоретика дипакадемии и высказал собственную позицию о положении России в современном мире, а также учете мнения нашей страны в международном сообществе. Последние 30 лет Косачёв назвал «временем упущенных возможностей» для человечества из-за желания Запада выстроить однополярный мир.
«Последние 30 лет – это было время попыток Запада присвоить себе право на то, чтобы управлять миром. И эти 30 лет для человечества являются временем упущенных возможностей, нежели временем движения вперед. Количество глобальных проблем нарастает – при этом отсутствует сотрудничество по решению этих проблем. Количество региональных конфликтов, как минимум, не сокращается. И есть, скорее, противостояние различных центров вокруг этих конфликтов, нежели взаимодействие по решению региональных проблем. Все это, разумеется, сказывается на общем состоянии дел в экономике и социальной сфере. Особенно с учетом практики санкций, которую Запад в последнее время пытается активно вести с тем, чтобы сохранить за собой монопольное положение дел, нечестное подавление конкурентов», - заявил представитель Совфеда.
По мнению Константина Косачёва, в настоящее время международное сообщество определяет отношение к выбору дальнейшей модели взаимодействия. И позиция России о построении многополярного мира, которую РФ защищает десятилетиями, находит все большее число сторонников.
«Если говорить о том, что происходит сейчас в мире, мы находимся, на мой взгляд, в точке определения позиции. На мой взгляд, все большее число стран начинает понимать, что дело не в позиции отдельных государств, а дело в «некачественности» самой модели однополярного мира. В этой ситуации, разумеется, начинают усиливаться позиции тех, кто и 30, и 20, и 10 лет назад, и сейчас выступает за альтернативную модель – модель многополярности. Да, это Россия. Россия, которая никогда эту точку зрения не скрывала и последовательно ее отстаивала, как бы это ни было трудно. В этом смысле внимание к российским оценкам, подходам и инициативам, на мой взгляд, начинает нарастать и, совершенно точно, меняется с минуса на плюс», - заявил эксперт.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН пояснил, почему Евросоюз начнет уделять больше внимания взаимоотношениям с Россией.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей