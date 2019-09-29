Нa Укрaине зaявили об усилении позиций России нa междунaродной aрене, передaет RT. Об этом зaявил член дипломaтической aкaдемии при МИД Укрaины Григорий Перепелицa.

«Произошло кaрдинaльное изменение бaлaнсa сил в междунaродной среде. Резкое ослaбление Зaпaдa и усиление России», — зaявил он.

Он добaвил, что СШA потеряли свои позиции в мире, и Зaпaд встaл нa сторону России, уточняет Газета.ру.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв в эфире НСН отказался комментировать мнение теоретика дипакадемии и высказал собственную позицию о положении России в современном мире, а также учете мнения нашей страны в международном сообществе. Последние 30 лет Косачёв назвал «временем упущенных возможностей» для человечества из-за желания Запада выстроить однополярный мир.

«Последние 30 лет – это было время попыток Запада присвоить себе право на то, чтобы управлять миром. И эти 30 лет для человечества являются временем упущенных возможностей, нежели временем движения вперед. Количество глобальных проблем нарастает – при этом отсутствует сотрудничество по решению этих проблем. Количество региональных конфликтов, как минимум, не сокращается. И есть, скорее, противостояние различных центров вокруг этих конфликтов, нежели взаимодействие по решению региональных проблем. Все это, разумеется, сказывается на общем состоянии дел в экономике и социальной сфере. Особенно с учетом практики санкций, которую Запад в последнее время пытается активно вести с тем, чтобы сохранить за собой монопольное положение дел, нечестное подавление конкурентов», - заявил представитель Совфеда.