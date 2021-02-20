В Испании возобновились протесты против задержания рэпера
В Испании возобновились акции протеста против задержания рэпера Пабло Аселя, который осужден за "одобрение терроризма" и "оскорбление короны". Об этом сообщает ТАСС.
Протестующие сооружают баррикады и жгут мусорные контейнеры, неизвестные разбили окна в двух местных банках. В одном из регионов бросают камнями в полицейских. Во время беспорядков, продолжающихся всю неделю, пострадали десятки людей с обеих сторон.
Акции протеста начались в испанских городах 16 февраля, после задержания рэпера, который приговорен к девяти месяцам тюрьмы. По мнению суда, он прославлял терроризм как в своем творчестве, так и в блоге.
Асель отказался сдаться властям, он забаррикадировался в университете города Льейда, пытаясь избежать ареста, но во вторник 16 февраля Асель всё же был отправлен в тюрьму.
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