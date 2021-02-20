В Испании возобновились протесты против задержания рэпера

Протестующие сооружают баррикады и жгут мусорные контейнеры, неизвестные разбили окна в двух местных банках. В одном из регионов бросают камнями в полицейских. Во время беспорядков, продолжающихся всю неделю, пострадали десятки людей с обеих сторон.

Акции протеста начались в испанских городах 16 февраля, после задержания рэпера, который приговорен к девяти месяцам тюрьмы. По мнению суда, он прославлял терроризм как в своем творчестве, так и в блоге.

Асель отказался сдаться властям, он забаррикадировался в университете города Льейда, пытаясь избежать ареста, но во вторник 16 февраля Асель всё же был отправлен в тюрьму.

