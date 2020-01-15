В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в «Боинг»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал жителя Ирана, снявшего и выложившего в Сеть видеоролик с попаданием ракеты в пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает РИА ФАН.

Отмечается, что автора видео допросят для выяснения деталей, об итогах расскажут общественности.

Первые видеозаписи появились сразу после трагического инцидента 8 января, часть из них записаны камерами видеонаблюдения и регистраторами. В ночь на 14 января на Youtube выложили ещё одно видео, снятое камерой видеонаблюдения на крыше одного из домов. На нем видно, что по самолету были выпущены две ракеты.

Boeing 737-800 потерпел крушение через несколько минут после вылета из Тегерана в Киев. На борту самолета находились 176 человек, включая граждан Украины, Канады и Ирана. Все они погибли. Спустя три дня после трагедии власти Ирана признали, что самолет был сбит силами ПВО страны по ошибке.

14 января представители судебной власти объявили об аресте нескольких причастных к удару по пассажирскому самолету. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой».

