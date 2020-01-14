Несколько человек арестованы в Иране из-за крушения «Боинга»

14 января 202011:13

В Иране арестованы несколько человек в связи с ракетным ударом по пассажирскому «Боингу» «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя судебной власти Ирана.

В Иране сообщили о втором самолете в небе в момент крушения украинского лайнера

Подробности насчет арестованных не приводятся.

При крушении самолета Boeing 737-800 погибли 176 человек. Власти Ирана поначалу заявили, что к крушению привела техническая неисправность лайнера, однако спустя три дня признали, что пассажирский борт был по ошибке сбит системой ПВО.

Власти Ирана накажут ответственных за произошедшее, заявил президент страны Хасан Роухани в телевизионном обращении во вторник, 14 января. Он назвал случившееся «непростительной ошибкой». То, что военные признали её – «правильный первый шаг», добавил Роухани.

После признания властей в выходные, 11 и 12 января, в Тегеране прошли несколько антиправительственных протестных акций.

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ФОТО: twitter.com/mvs_ua
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