Несколько человек арестованы в Иране из-за крушения «Боинга»
В Иране арестованы несколько человек в связи с ракетным ударом по пассажирскому «Боингу» «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя судебной власти Ирана.
Подробности насчет арестованных не приводятся.
При крушении самолета Boeing 737-800 погибли 176 человек. Власти Ирана поначалу заявили, что к крушению привела техническая неисправность лайнера, однако спустя три дня признали, что пассажирский борт был по ошибке сбит системой ПВО.
Власти Ирана накажут ответственных за произошедшее, заявил президент страны Хасан Роухани в телевизионном обращении во вторник, 14 января. Он назвал случившееся «непростительной ошибкой». То, что военные признали её – «правильный первый шаг», добавил Роухани.
После признания властей в выходные, 11 и 12 января, в Тегеране прошли несколько антиправительственных протестных акций.
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