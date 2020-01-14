Несколько человек арестованы в Иране из-за крушения «Боинга»

Подробности насчет арестованных не приводятся.

При крушении самолета Boeing 737-800 погибли 176 человек. Власти Ирана поначалу заявили, что к крушению привела техническая неисправность лайнера, однако спустя три дня признали, что пассажирский борт был по ошибке сбит системой ПВО.

Власти Ирана накажут ответственных за произошедшее, заявил президент страны Хасан Роухани в телевизионном обращении во вторник, 14 января. Он назвал случившееся «непростительной ошибкой». То, что военные признали её – «правильный первый шаг», добавил Роухани.

После признания властей в выходные, 11 и 12 января, в Тегеране прошли несколько антиправительственных протестных акций.

