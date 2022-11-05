В Иране подтвердили поставки дронов в Россию до начала конфликта на Украине

«Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до конфликта на Украине. Если Киев имеет какие-либо документы о том, что Россия использовала иранские беспилотники на Украине, то они должны предоставить их нам», — заявил Абдоллахиян ABC News.

Также глава МИД подчеркнул, что Иран по-прежнему выступает за прекращение конфликта.

Ранее сообщалось, что Евросоюз проведет исследование по вопросу применения Россией иранских дронов в ходе военных действий на территории Украины. В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна хоть и сотрудничает с Москвой в оборонной сфере, но не поставляет в Россию оружие и беспилотники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

