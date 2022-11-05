В Иране подтвердили поставки дронов в Россию до начала конфликта на Украине
Иран осуществлял поставки беспилотников в Россию задолго до начала военной спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян журналистам.
«Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до конфликта на Украине. Если Киев имеет какие-либо документы о том, что Россия использовала иранские беспилотники на Украине, то они должны предоставить их нам», — заявил Абдоллахиян ABC News.
Также глава МИД подчеркнул, что Иран по-прежнему выступает за прекращение конфликта.
Ранее сообщалось, что Евросоюз проведет исследование по вопросу применения Россией иранских дронов в ходе военных действий на территории Украины. В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна хоть и сотрудничает с Москвой в оборонной сфере, но не поставляет в Россию оружие и беспилотники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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