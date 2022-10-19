Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА
Евросоюз намерен ввести санкции против разрабатывающей ударные беспилотники иранской компании Shahed Aviation Industries, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства утверждает, что в качестве основания для органичений указывается помощь, якобы оказываемая России. По этой же причине, планируется ввести санкции против трёх иранских генералов, принимающих непосредственное участие в иранской программе БПЛА.
Предполагается, что официально объявить о санкциях планируется к 24 октября, однако источники Bloomberg отметили, что председательствующая в ЕС Чехия рассчитывает на более быстрые действия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана, сообщает RT.
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