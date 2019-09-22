В Иране назвали план США по переброске военных на Ближний восток «позерством»

Напомним, 14 сентября два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии была совершена атака дронов. Ответственность за налет взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в инциденте Иран и ввели против страны экономические санкции, под которые попали три финансовые структуры, в том числе Центробанк.

В субботу, 21 сентября, президент США Дональд Трамп одобрил переброску дополнительного контингента американских военных на Ближний восток.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН пояснил, почему война Ирану и Саудовской Аравии не выгодна.

