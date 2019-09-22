В Иране назвали план США по переброске военных на Ближний восток «позерством»
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал план США по переброске дополнительного воинских формирований на Ближний Восток после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии «позерством».
Глава иранского МИДа дал интервью каналу CBS.
«Я не думаю, что такое позерство может как-то помочь в решении проблемы»— цитирует представителя Ирана телеканал.
В связи с развитием событий Зариф не исключает начала войны в регионе, но считает, что ее можно избежать, пишет «КоммерсантЪ».
Напомним, 14 сентября два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии была совершена атака дронов. Ответственность за налет взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в инциденте Иран и ввели против страны экономические санкции, под которые попали три финансовые структуры, в том числе Центробанк.
В субботу, 21 сентября, президент США Дональд Трамп одобрил переброску дополнительного контингента американских военных на Ближний восток.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН пояснил, почему война Ирану и Саудовской Аравии не выгодна.
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