«Получать удовольствие и деньги». Аналитик об ответе России на атаку саудовской НПЗ

«Мы и так добываем по максимуму, что можем. Плюс у нас есть ограничения в рамках ОПЕК+, которые нас устраивают, мы бы и без ограничений столько добывали. Поэтому нам на самом деле ничего не надо делать. Просто получать удовольствие и деньги. Просто сидим, добываем, экспортируем. Цены повысились – хорошо, не мы же ушли с рынка. Такие же объемы теперь за большие деньги продаем, теперь замечательно. Мы тут ни помочь никому не можем, ни сами ничего сделать не можем. Все идет для нас очень хорошо, цена растет», — сказал аналитик.

Напомним, что утром 14 сентября стало известно о пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco. По официальным данным, причиной возгорания стала атака дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.

