«Получать удовольствие и деньги». Аналитик об ответе России на атаку саудовской НПЗ
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал в эфире НСН, что следует делать России в ситуации растущих цен на нефть после атаки дронов в Саудовской Аравии.
После сокращения вдвое добычи нефти в Саудовской Аравии из-за субботней атаки дронов на крупнейшие в королевстве месторождения, мировые цены на «черное золото» подскочили в среднем на 13 процентов. На открытии бирж североморская нефтяная смесь марки Brent стоила почти 68 долларов за баррель, а в ходе торгов дорожала на 19 процентов – до 71 доллара. Президент США Дональд Трамп уже заявил о готовности при необходимости выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на рынке.
Между тем, России в данной ситуации ничего делать не надо, заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Мы и так добываем по максимуму, что можем. Плюс у нас есть ограничения в рамках ОПЕК+, которые нас устраивают, мы бы и без ограничений столько добывали. Поэтому нам на самом деле ничего не надо делать. Просто получать удовольствие и деньги. Просто сидим, добываем, экспортируем. Цены повысились – хорошо, не мы же ушли с рынка. Такие же объемы теперь за большие деньги продаем, теперь замечательно. Мы тут ни помочь никому не можем, ни сами ничего сделать не можем. Все идет для нас очень хорошо, цена растет», — сказал аналитик.
Напомним, что утром 14 сентября стало известно о пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco. По официальным данным, причиной возгорания стала атака дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.
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