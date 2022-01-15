В Ингушетии Кадырову выдвинули ответные претензии

Султыгов в качестве первой претензии назвал решение проблемы территориального вопроса, вторым замечанием являются высказывания чеченских чиновников в адрес ингушского народа, третьей претензией стали неправомерные действия в отношении к беженцам из Ингушетии в Грозном в период военной кампании.

Председатель «Мекх-Кхел» инициирует создание двусторонней комиссии для определения границ между регионами.

«Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом […] Вот одна аргументированная претензия. Отойти на исходную, определить границу по всему периметру […] Один раз вы же обещали отпустить эти территории, где проживал тейп Хашиевых. Там расположены ингушские кладбища […]Это же не большой вопрос, Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов», — сказал общественник.

Напомним, глава Чечни обратился к ингушскому народу с требованием выдвинуть в его адрес претензии в течение трех суток: «Если я ваш враг – определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить». Кадыров заявил, что отсчет времени стартовал 12 января в 17.30.

Территориальные споры на Кавказе могут привести к «большой драке», предупредил Президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН»

«Здесь долгая история, а границы на Кавказе – это всегда может быть большая драка и большая кровь, так что те, кто это ворошит и никак не успокоится, конечно, действуют не на интересы [народа], стабилизацию ситуации и мирное развитие, явно там свои какие-то подводные течения. Они могут быть и внешние, могут быть и внутренние. Надо знать конкретику. Часто ведь эти механизмы вообще скрыты от посторонних глаз, как в Казахстане сейчас: столько версий есть, чтобы в этом разбираться. Может быть, лет через 50 это станет ясным, а пока это сплошная такая вот мясорубка», - пояснил эксперт.

