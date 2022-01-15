В Ингушетии Кадырову выдвинули ответные претензии
Глава общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова в ответ на его требования выдвинуть их в свой адрес в течение трех дней. Соответствующее 32-минутное видео размещено на YouTube, перевод приводит портал «Фортанга».
Султыгов в качестве первой претензии назвал решение проблемы территориального вопроса, вторым замечанием являются высказывания чеченских чиновников в адрес ингушского народа, третьей претензией стали неправомерные действия в отношении к беженцам из Ингушетии в Грозном в период военной кампании.
Председатель «Мекх-Кхел» инициирует создание двусторонней комиссии для определения границ между регионами.
«Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом […] Вот одна аргументированная претензия. Отойти на исходную, определить границу по всему периметру […] Один раз вы же обещали отпустить эти территории, где проживал тейп Хашиевых. Там расположены ингушские кладбища […]Это же не большой вопрос, Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов», — сказал общественник.
Напомним, глава Чечни обратился к ингушскому народу с требованием выдвинуть в его адрес претензии в течение трех суток: «Если я ваш враг – определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить». Кадыров заявил, что отсчет времени стартовал 12 января в 17.30.
Территориальные споры на Кавказе могут привести к «большой драке», предупредил Президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН»
«Здесь долгая история, а границы на Кавказе – это всегда может быть большая драка и большая кровь, так что те, кто это ворошит и никак не успокоится, конечно, действуют не на интересы [народа], стабилизацию ситуации и мирное развитие, явно там свои какие-то подводные течения. Они могут быть и внешние, могут быть и внутренние. Надо знать конкретику. Часто ведь эти механизмы вообще скрыты от посторонних глаз, как в Казахстане сейчас: столько версий есть, чтобы в этом разбираться. Может быть, лет через 50 это станет ясным, а пока это сплошная такая вот мясорубка», - пояснил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+27 179 / сут.
Умерли
321 тыс.+723 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 584 / сут.
- В Ингушетии Кадырову выдвинули ответные претензии
- Президент РФ поручил разработать варианты железнодорожного маршрута до Баренцева моря
- Прививка от «омикрона». Россия вооружается против нового штамма коронавируса
- Нуланд рассказала о 18 сценариях США на случай «российского вторжения» на Украину
- Два зятя Назарбаева лишились руководящих постов в национальных компаниях
- Путин поручил доработать поправки о ковид-сертификатах для учета всех жизненных ситуаций
- Эксперт назвал отличия «омикрона» от других штаммов COVID-19
- Новак: У России есть ресурсы для увеличения поставок газа в Европу
- СМИ: Мошенники освоили новую схему обмана с «Госуслугами»
- Лукашенко: Операция миротворцев ОДКБ в Казахстане была разработана за час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru