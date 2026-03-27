СМИ: Пентагон начал готовить «решающий удар» по Ирану

Пентагон готовится к масштабному удару в операции против Ирана, если усилия дипломатов по разрешению конфликта не дадут результата и если Ормузский пролив не будет разблокирован, сообщает Axios.

СМИ: Иран укрепляет остров Харк на случай атаки США

По данным издания, власти США разрабатывают варианты «решающего удара» по Ирану, который подразумевает высадку войск, массированные бомбардировки. Американскому президенту Дональду Трампу представят на выбор: высадку войск на остров Харк или его блокаду; высадку на остров Ларак, позволяющий Тегерану удерживать контроль над Ормузским проливом.

Ранее сразу несколько республиканцев в Конгрессе США дали понять, что наземная операция Вашингтона против Ирана уже рассматривается и может начаться в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
